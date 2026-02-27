«Авангард» на своем льду обыграл «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
На шайбу Владимира Ткачева на 13-й минуте омичи ответили точными бросками Константина Окулова и Наиля Якупова на 17-й и 35-й минутах встречи.
«Металлург» от поражения в основное время спас гол Люка Джонсона на 59-й минуте.
Омичи довели дело до победы в овертайме благодаря голу Эндрю Потуральски.
«Авангард» набрал 86 очков и закрепился на второй строчке в Восточной конференции, «Металлург» с 95 баллами по-прежнему лидирует в турнирной таблице.