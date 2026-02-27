«Авангард» набрал 86 очков и закрепился на второй строчке в Восточной конференции, «Металлург» с 95 баллами по-прежнему лидирует в турнирной таблице.

Омичи довели дело до победы в овертайме благодаря голу Эндрю Потуральски .

«Металлург» от поражения в основное время спас гол Люка Джонсона на 59-й минуте.

На шайбу Владимира Ткачева на 13-й минуте омичи ответили точными бросками Константина Окулова и Наиля Якупова на 17-й и 35-й минутах встречи.

«Авангард» на своем льду обыграл «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

1.83

Прогнозы•Завтра 17:00 СКА — Локомотив. Прогноз и ставка СКА выстоит против сильнейшей команды Запада?

Хоккей•Сегодня 19:59 «Северсталь» — «Торпедо»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 19:40 «Автомобилист» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 19:13 «Авангард» — «Металлург Мг»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:28 «Салават Юлаев» — «Трактор»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•Вчера 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Хоккей•23/02/2026 09:55 Неделя КХЛ: «Торпедо», ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф, «Сочи» потерял математические шансы

Милан-2026•22/02/2026 19:16 «Звездно-полосатый» реванш: сборная США обыграла Канаду в матче за олимпийское золото

Милан-2026•23/02/2026 02:49 Почему НХЛ то отпускает игроков на Олимпиаду, то нет? Короткий ответ: деньги

Хоккей•22/02/2026 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Выбор читателей

Футбол•Вчера 03:55 Проблемный «Реал» добил «Бенфику» на «Бернабеу»: Арбелоа сдал первый еврокубковый экзамен

Милан-2026•20/02/2026 19:43 Крах Малинина, тренер-мем, Снуп Догг: эти и ещё 6 главных событий фигурки на ОИ-2026

Футбол•23/02/2026 13:50 Старый сценарий или новая реальность: сможет ли «Ман Сити» вернуть чемпионский инстинкт?

Футбол•24/02/2026 13:49 Наследник Крооса: как Ангело Штиллер попал в шорт‑лист «Реала»

Футбол•11/02/2026 08:00 План побега. Козлов бросает «Краснодар» ради ЦСКА

Самое интересное

Футбол•17/01/2026 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Игры•17/01/2026 13:32 GTA 6 и все остальное: за чем следить в мире видеоигр в 2026 году

Футбол•16/01/2026 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Игры•13/01/2026 16:56 Релиз GTA 6 снова под угрозой: что происходит за кулисами разработки