Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля.

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:1

Александр Овечкин провел на льду 13 минут 22 секунды и отметился тремя бросками и одним силовым приемом.

«Вашингтон» набрал 67 очков в 60 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-й строчке — 61 очко в 57 играх.

«Нью-Джерси» — «Баффало» — 1:2

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:2

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал два ассиста.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 34 бросков по воротам.

«Тампа» набрала 80 очков в 56 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке — 63 очка в 58 играх.

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:1

«Даллас» набрал 79 очков в 58 матчах и находится на второй строчке в Западной конференции. «Сиэтл» идет седьмым — 63 очка в 57 играх.

«Юта» — «Колорадо» — 2:4

Российский защитник «мамонтов» Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин также записал на свой счет голевую передачу. У него теперь 35 (12+23) очков в 47 играх.

«Колорадо» набрал 85 очков в 56 матчах и лидирует в Западной конференции. «Юта» идет на 7-й строчке — 64 очка в 58 играх.

«Ванкувер» — «Виннипег» — 2:3 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 4:6

У гостей дубль оформил Павел Дорофеев, также шайбу забросил Иван Барбашев.

Российский нападающий Артемий Панарин в своем дебютном матче за «Лос-Анджелес» сделал две голевые передачи.

«Голден Найтс» набрали 70 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кингз» с 60 очками — на девятой строчке «Запада».

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 6:5

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин сделал результативный пас.

«Анахайм» находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции с 65 очками после 57 встреч. «Эдмонтон» занимает 7-ю строчку (64 очка после 59 матчей).