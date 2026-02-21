Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятуллин globallookpress.com

«Третий матч на выезде, играли рационально, хотя у соперника было много активных отрезков, но мы с ними справлялись, хорошо контратаковали. Но потеряли концентрацию, и две атаки перевернули ход матча.

Два пропущенных гола с пятака? Игра состоит из ошибок, наша задача — их анализировать и делать так, чтобы их было меньше.

Для победы не хватило реализации? Согласен, могли увеличить отрыв в счете, но не хватило точности», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» с 80 очками занимает третье место в Восточной конференции.