Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итог матча против «Лады» (3:2 ОТ).

Ярослав Люзенков
Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Можно коротко скажу?  Сегодня я очень счастливый человек, команда сделала подарок, мы выиграли.

Губернатор в раздевалке?  Думаю, что он давно не заходил, а тут повод появился — команда две встречи выиграла, у меня сегодня день рождения.  Он поздравил команду, что она борется до конца, это видно.  На трибунах то же самое ощущается.  Он поблагодарил команду за самоотверженность», — цитирует Люзенкова «Чемпионат».

«Сибирь» набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.  «Лада» (39) — десятая на «Западе».