Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвел итог матча против «Лады» (3:2 ОТ).

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Можно коротко скажу? Сегодня я очень счастливый человек, команда сделала подарок, мы выиграли.

Губернатор в раздевалке? Думаю, что он давно не заходил, а тут повод появился — команда две встречи выиграла, у меня сегодня день рождения. Он поздравил команду, что она борется до конца, это видно. На трибунах то же самое ощущается. Он поблагодарил команду за самоотверженность», — цитирует Люзенкова «Чемпионат».

«Сибирь» набрала 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (39) — десятая на «Западе».