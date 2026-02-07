Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем Артемия Панарина. Экс-футболист выразил уверенность, что российский форвард намерен и дальше выступать в НХЛ.

Артемий Панарин globallookpress.com

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» обменяли Панарина в «Лос-Анджелес Кингз». Российский форвард подписал контракт с новым клубом до завершения сезона-2027/28.

«Знаю, что Панарин перешел в "Лос-Анджелес". Я встречался с ребятами, все, кто играют в НХЛ, стремятся там пробыть как можно дольше. Думаю, и Панарин в том числе», — сказал Аршавин «Матч ТВ».