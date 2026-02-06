Новобранец «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал причины перехода в этот клуб из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Мне кажется, я не тот парень, который слишком много думает о деньгах. Не знаю, может, это прозвучит смешно, но для меня это неважно. Я просто хочу играть за ребят и за организацию. Вот что для меня важно. Очевидно, что это довольно краткосрочный контракт. Это не то, чего я искал, но поскольку я хочу играть только там, у меня было не так много вариантов», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

34-летний нападающий перебрался в «Кингз» 5 февраля в результате обмена и заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года.

В этом сезоне он сыграл 52 матча и набрал в них 57 (19+38) очков. За «Рейнджерс» форвард играл с 2019 года.