Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на драку с участием российского голкипера Андрея Василевского. Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Бостоном». «Лайтнинг» одержали победу в серии буллитов — 6:5.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Может быть, это элементы шоу‑бизнеса довлеют над нервами вратарей. Мы же Бобровского и Василевского знаем не как боксеров и драчунов, а как отличных вратарей. Василевский у нас вообще претендент на "Везина Трофи" в этом году, как понимаю. Может, не хватает шоу. Или нервы сдают. В любом случае хочется пожелать парням спокойствия, чтобы они здорово выполняли свою работу. Для того, чтобы драться, есть другие люди в НХЛ.

В то же время драка вратарей — это всегда очень "вкусно" для зрителей. Может, им за это доплачивают и есть бонусы за драку в контракте? » — сказал Губерниев «Матч ТВ».