Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на драку с участием российского голкипера Андрея Василевского.  Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Бостоном».  «Лайтнинг» одержали победу в серии буллитов — 6:5.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Может быть, это элементы шоу‑бизнеса довлеют над нервами вратарей.  Мы же Бобровского и Василевского знаем не как боксеров и драчунов, а как отличных вратарей.  Василевский у нас вообще претендент на "Везина Трофи" в этом году, как понимаю.  Может, не хватает шоу.  Или нервы сдают.  В любом случае хочется пожелать парням спокойствия, чтобы они здорово выполняли свою работу.  Для того, чтобы драться, есть другие люди в НХЛ.

В то же время драка вратарей — это всегда очень "вкусно" для зрителей.  Может, им за это доплачивают и есть бонусы за драку в контракте?  » — сказал Губерниев «Матч ТВ».