Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ считает, что его команда не заслужила поражения в игре с нижегородским «Торпедо» (2:3 ОТ) в регулярке КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Мы сыграли с одной из быстрых команд в КХЛ. Задача была не уступить в скорости, и мы справились с этим. Но не справились с тем, что не забили на одну шайбу больше, чем соперник. Мы всё для этого делали, и считаю, что шансов у нас было больше. По содержанию игры мы не проиграли, но пропустили в овертайме.

Улучшения в игре у нас есть. До идеала далеко, но работа ежедневная ведется. На льду хотелось бы видеть большего, но график не позволяет много тренироваться», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

Команда из Владивостока по-прежнему идет последней на «Востоке» с 37 очками. В очередном матче регулярного чемпионата «Адмирал» на своем льду примет «Барыс» 4 февраля.