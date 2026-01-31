«Вашингтон Кэпиталз» относится к числу клубов, которые обсуждают возможный обмен российского форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает RMNB со ссылкой на инсайдера Эллиота Фридмана.

Артемий Панарин globallookpress.com

По данным источника, в «Вашингтоне» готовы рассматривать варианты только при условии заключения нового контракта с Панариным. Клуб не проявляет интереса к краткосрочному варианту без продления соглашения.

Ориентировочная сумма сделки колеблется в районе 50 млн долларов.

«Вашингтон, я слышал, готов на это только с продлением. Аренда интересует их меньше. Некоторые другие команды считают, что "Кэпиталз" активно этим занимаются», — сказал Фридман.

Официальных заявлений от клубов или НХЛ по этому поводу пока не было.