Кто победит в битве двух техничных команд?

В среду, 28 января, нижегородское «Торпедо» примет череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Удаление у «Торпедо», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Игорь Гераськин.

17' Выровнялась игра, поочередно команды атакуют.

16' Закрепилась «Северсталь» в зоне атаки, но до броска дело не довели гости, организованно торпедовцы обороняются.

15' Мощный бросок Ващенко от синей линии «Торпедо», шайба рядом с воротами Костина пролетела.

14' Добивал Летунов с пятака у ворот «Северстали», щитками отразил шайбу Скотников.

13' Инициатива у «Северстали».

12' Илья Рейнгардт нанёс бросок с близкого расстояния в створ ворот «Торпедо», тащит хозяев вратарь Костин.

11' Бросок Грудинина с центра зоны атаки «Северстали», шайба рядом со штангой пролетела.

11' Бросок Грегуара с дальней дистанции по воротам «Торпедо», ловушкой поймал шайбу вратарь хозяев Костин.

10' Игроки «Северстали» тщательно готовят угрозу воротам «Торпедо», разыгрывая шайбу по всему периметру площадки.

09' Позиционная атака «Торпедо».

08' Вырвались игроки «Северстали» 3 в 2 в атаке, но с броском Квочко сумел справиться вратарь хозяев Денис Костин.

08' Чебыкин бросал по воротам «Торпедо» с близкого расстояния после паса от Иванцова, шайба чуть выше перекладины пролетела.

07' Технично владеют шайбой игроки «Торпедо», стараясь до верного разыграть эпизод в атаке.

06' Нарделла совершил наброс на ворота «Северстали» от борта, Шейн Принс пробовал подправить полет шайбы, внимателен вратарь гостей Скотников.

05' Бросок Сергея Гончарука с края зоны атаки «Торпедо», зафиксировал шайбу вратарь гостей Всеволод Скотников.

04' В высоком темпе начинается игра, команды атакой на атаку отвечают.

03' Позиционная атака «Северстали», внимательно в обороне действуют нижегородцы.

02' Завязывается борьба за инициативу, пока «Торпедо» больше в атаке пребывает.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Торпедо».

До матча

19:28 Команды появились а льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде, вмещающем 5600 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Евгений Гамалей из Москвы и Виктор Гашилов из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Торпедо» Телеграм ХК «Торпедо»

«Торпедо»: Денис Костин; Нарделла — Конюшков, Виноградов — Ткачёв — Атанасов; Журавлёв — Сизов, Гараев — Летунов — Гончарук; Науменков — Силаев, Соколов — Свищёв — Пугачёв; Александров — Белевич, Гераськин — Яремчук — Принс;

Стартовый состав «Северстали» Телеграм ХК «Северсталь»

«Северсталь»: Всеволод Скотников; Калдис — Грегуар, Ильин — Аймурзин — Танков; Давыдов — Грудинин, Чефанов — Абросимов — Лишка;Камалов — Ващенко, Скоренов — Иванцов — Чебыкин; Фомин — Рейнгардт, Квочко — Подшивалов — Думбадзе;

«Торпедо»

В 50 матчах «Торпедо» удалось заработать 64 очка, с которыми команда занимает 4-ю позицию на Западе, находясь в 3-х баллах от лидера таблицы. В начале прошлой недели «Торпедо» добилось важной в турнирном плане победы над «Локомотивом» (3:1). За выездом в Ярославль последовали две фестивальные встречи в «Нагорном», в рамках которых торпедовцы переехали «Шанхайских Драконов» (7:2) и СКА (6:0). В последнем матче команда Алексея Исакова уступила «Сибири» (2:4).

Даже на фоне поражения от «Сибири» форма команды Алексея Исакова заслуживает внимания. На дистанции нижегородцы набрали хороший темп, как правило, демонстрируя содержательную игру. В шести матчах из недавних семи «Торпедо» заработало победные баллы. На этом отрезке представитель лидерского квартета Запада не пропускал больше 1 шайбы в четырех встречах. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Алексей Кручинин.

«Северсталь»

«Северсталь» разместилась на 3-й строчке Западной конференции с 66 очками после 50 матчей. От вышедшего на 1-е место «Локомотива» череповчан отделяет 1 пункт. На текущий момент «Северсталь» проводит гостевую серию, начавшуюся с поражения от московского «Динамо» (4:5, бул.). Не менее событийной оказалась игра на льду «Сочи», над которым команда Андрея Козырева взяла верх (5:4, от). В последней встрече «рыси» проиграли ЦСКА (2:4).

«Северсталь» проводит не самый лучший в плане качества отрезок. Несмотря на способность играть в темповой хоккей, череповчане допускают частые провалы в защите. В семи предыдущих матчах команда Андрея Козырева потерпела три поражения, тогда как в четырех последних встречах кряду получила в свои ворота 4 шайбы и более. Не помогут команде в отчетной встрече Данил Веряев, Артем Жуков и Александр Самойлов.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли между собой 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. «Северсталь» победила 3 раза (0:3, 5:4 и 2:3), у «Торпедо» 1 победа (2:3). В нынешнем сезоне команды успели сыграть 2 игры. 3-го октября в Нижнем Новгороде победила «Северсталь» со счетом 3:5, а 10-го января в Череповце хозяева победили 7:6.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 59 матчей. В 26 играх победила «Северсталь» в основное время, в 17 «Торпедо». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижегородцами: 5 побед «Торпедо» и 3 у «Северстали». В серии буллитов у «Северстали» 5 побед, у «Торпедо» 3.

