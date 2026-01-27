Игра в «Нагорном» пройдет в открытом формате

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Нагорном» 28 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: В 50 матчах «Торпедо» удалось заработать 64 очка, с которыми команда занимает 4-ю позицию на Западе, находясь в 3-х баллах от лидера таблицы.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Торпедо» добилось важной в турнирном плане победы над «Локомотивом» (3:1).

За выездом в Ярославль последовали две фестивальные встречи в «Нагорном», в рамках которых торпедовцы переехали «Шанхайских Драконов» (7:2) и СКА (6:0). В последнем матче команда Алексея Исакова уступила «Сибири» (2:4).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: Даже на фоне поражения от «Сибири» форма команды Алексея Исакова заслуживает внимания. На дистанции нижегородцы набрали хороший темп, как правило, демонстрируя содержательную игру.

В шести матчах из недавних семи «Торпедо» заработало победные баллы. На этом отрезке представитель лидерского квартета Запада не пропускал больше 1 шайбы в четырех встречах.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» разместилась на 3-й строчке Западной конференции с 66 очками после 50 матчей. От вышедшего на 1-е место «Локомотива» череповчан отделяет 1 пункт.

Последние матчи: На текущий момент «Северсталь» проводит гостевую серию, начавшуюся с поражения от московского «Динамо» (4:5, бул.).

Не менее событийной оказалась игра на льду «Сочи», над которым команда Андрея Козырева взяла верх (5:4, от). В последней встрече «рыси» проиграли ЦСКА (2:4).

Не сыграют: Данил Веряев, Артем Жуков, Александр Самойлов.

Состояние команды: «Северсталь» проводит не самый лучший в плане качества отрезок. Несмотря на способность играть в темповой хоккей, череповчане допускают частые провалы в защите.

В семи предыдущих матчах команда Андрея Козырева потерпела три поражения, тогда как в четырех последних встречах кряду получила в свои ворота 4 шайбы и более.

«Северсталь» победила в 6 личных встречах из 7 последних

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 7.5 голов

«Северсталь» одержала 6 побед кряду в последних личных встречах на льду «Торпедо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.58, победа «Северстали» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: Нижегородцы в последние недели находятся в исключительной форме, демонстрируя толковую игру на всех участках площадки, в том числе и в атаке. Борьбу на встречных курсах «Торпедо» наверняка попытается навязать и в ближайшем матче, но для динамичной команды Андрея Козырева это не станет проблемой.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.

Прогноз: В условиях пиковой продуктивности команды Алексея Исакова «Северстали» будет сложно претендовать на победные баллы в «Нагорном».

Ставка: «Торпедо» победит в матче за 1.83.