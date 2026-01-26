Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первой звездой недели в НХЛ, как сообщает пресс-служба лиги. В четырех матчах он забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Вторая звезда недели — российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В трех играх он набрал 8 очков (2 шайбы и 6 передач). Третьей звездой недели признан чешский вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал. Он одержал четыре победы в четырех матчах с 92,5% отраженных бросков.

В текущем сезоне Капризов сыграл 53 матча и набрал 64 очка (28 шайб и 36 передач). Кучеров провел 46 игр и заработал 78 очков (26 голов и 52 передачи).