Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Шанхайскими Драконами» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

В 1-м периоде «зубры» смогли забросить 2 шайбы, отличились Сэм Энас на 1-й минуте и Даниил Сотишвили на 2-й минуте.

Единственный гол у «Шанхайских Драконов» записал на свой счет Ник Меркли на 24-й минуте.

Во 2-м отрезке минское «Динамо» снова отличилось дважды, на сей раз шайбы забросили Тай Смит на 28-й минуте и Егор Бориков на 29-й минуте.

В заключительном периоде у «зубров» дубль оформил нападающий Станислав Галиев, отличившись на 49-й и 55-й минутах встречи.

После этого матча минское «Динамо» располагается на 2-й строчке Запада с 65-ю очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й позиции с 43 баллами.