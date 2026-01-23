Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

Евгений Малкин globallookpress.com

«Я никогда не говорил, что собираюсь завершать карьеру. Все зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, мне нравится, как амы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. Мы можем выигрывать в каждом матче», — приводит слова Малкина издание ESPN.

В последней игре против «Эдмонтона» (6:2) в регулярке НХЛ 39-летний Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Всего у него в этом сезоне 39 (12+27) очков в 35 играх.