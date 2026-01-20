Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (3:1).

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Для меня это не самая лучшая игра в нашем исполнении. Победа есть победа, но это не то, что мы ждем от команды. Думаю, в следующем матче покажем хоккей лучше. Сегодня игра шла до первого гола, кто первый забил, тот и должен был победить.

Неправильно будет сказано, что после 2:0 вздохнули. Понятно, что дает задел, но с этой командой надо играть все 60 минут. У них есть ребята, которые могут использовать свои моменты. Концентрация должна быть от и до», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 53 очками в активе. «Шанхайские Драконы» — на 9-й строчке с 43 баллами.