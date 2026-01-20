Нападающий «Северстали» Александр Скоренов высказался о противостоянии с форвардом московского «Динамо» Никитой Гусевым в буллитной серии очного матча КХЛ (4:5 Б).

Никита Гусев — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Противостоянии с Гусевым в серии буллитов? Я всегда стараюсь готовить буллиты, чтобы они не были однообразными. А Никита — мастер, все давно всё знают, он здорово исполняет буллиты. Это противостояние было интересным, хоть и оказалось недолгим.

У меня есть свое персональное исполнение буллитов. В матче против "Динамо" решил чуть в ином формате сделать, ориентировался на вратаря, как он действует», — сказал Скоренов «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 1-е место в таблице Запада с 64 очками в активе. Московское «Динамо» — на 5-й строчке с 57 баллами.