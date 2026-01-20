Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал свой вызов в сборную Словакии на Олимпиаду-2026.

Адам Лишка khl.ru

«Это было где‑то за два часа до наступления Нового года. Мне позвонил тренер сборной Словакии и сообщил об этом. Подумал сначала, что это какая‑то шутка. Я не то чтобы удивлен, но это большая честь для меня, всегда рад, когда играю за национальную команду. После я позвонил родителям, они очень сильно за меня порадовались. Это приятное достижение за всю работу, которую я сделал на данный момент», — цитирует Лишку «Матч ТВ».

Игры пройдут 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Сборная Словакии на прошлых Играх завоевала бронзовые медали.