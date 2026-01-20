Сборная Италии огласила список из 25-ти хоккеистов, которые будут играть за национальную команду на Олимпиаде-2026.

Юкка Ялонен — главный тренер сборной Италии globallookpress.com

Вратари: Дамиан Клара, Давиде Фадани, Джанлука Валлини.

Защитники: Дилан Ди Перна, Грегори Ди Томазо, Даниэль Глира, Томас Ларкин, Фил Пьетрониро, Джейсон Сид, Алекс Тривеллато, Лука Занатта.

Нападающие: Мэттью Брэдли, Томмазо Де Лука, Криштиану ДиДжачинто, Лука Фриго, Микаэль Фриклунд, Дастин Газли, Диего Костнер, Даниэль Мантенуто, Джованни Морини, Александр Петан, Томми Пурделлер, Ник Сарачино, Алессандро Сегафредо, Марко Дзанетти.

Главным тренером команды является финский специалист Юкка Ялонен, который привел свою родную сборную до золотых медалей на прошлой Олимпиаде.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Скуадра адзурра» выступит на Играх впервые с 2006-го года. Тогда итальянцы также на правах хозяев выступали на главном старте четырехлетия, где не смогли выйти из группы.