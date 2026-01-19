Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Никита Кучеров
Никита Кучеров globallookpress.com

«Кучеров на протяжении многих сезонов показывает игру очень высокого плана.  Он входит в десятку лучших игроков НХЛ, которые на сегодняшний день показывают определенный результат.

Он показывает стабильную и яркую игру.  То, что у него этот сезон задался лучше, чем у других — наверно, бывает, когда звезды ложатся так как надо, когда игрок ловит кураж.  Значит, дома всё хорошо, со здоровьем всё хорошо, в команде всё хорошо и у него всё хорошо», — сказал Плющев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 43 матча, забросил 24 шайбы и сделал 46 голевых передач.  Форвард занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.