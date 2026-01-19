Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Никита Кучеров globallookpress.com

«Кучеров на протяжении многих сезонов показывает игру очень высокого плана. Он входит в десятку лучших игроков НХЛ, которые на сегодняшний день показывают определенный результат.

Он показывает стабильную и яркую игру. То, что у него этот сезон задался лучше, чем у других — наверно, бывает, когда звезды ложатся так как надо, когда игрок ловит кураж. Значит, дома всё хорошо, со здоровьем всё хорошо, в команде всё хорошо и у него всё хорошо», — сказал Плющев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 43 матча, забросил 24 шайбы и сделал 46 голевых передач. Форвард занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.