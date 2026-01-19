Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против СКА (4:3).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Мы сыграли хорошую игру, дотерпели и тот последний гол заслужили. Хорошее большинство. Ребята молодцы.

Мы идем от матча к матчу. Всегда помнишь прошлое поражение, подмечаешь что‑то. Новая игра — новая страница. Чуть состав другой был. Некоторые игроки отсутствовали. Много нюансов. Такие параллели сделать не могу. Мы слабо ту игру сыграли, по движению проиграли, сегодня много бросали, были моменты. Доволен сегодняшней игрой.

Первое место так далеко, еще долго играть, это всё тонко. Команда строится. В Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем. Это просто так не будет. Первое место надо заслужить. Команда другой стала — это факт. Так далеко забегать не будем, еще 20 игр», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча минское «Динамо» располагается на 2-й позиции в таблице Запада с 63 очками в активе. СКА — на 7-й строчке с 53 баллами.