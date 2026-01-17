Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против московского «Динамо» (3:2).

Дмитрий Квартальнов — главный тренер минского «Динамо» globallookpress.com

«Знаете, два периода мы играли, скажем так, робко. Не получалось. Но в третьем периоде ушли с 0:1, ребята немного поменялись, завелись и забили хорошие голы. Здесь случилась ошибка, но ребята отреагировали. Третий период нам в зачёт.

После двух периодов уступали по вбрасываниям, в третьем отрезке это изменилось? В третьем периоде мы многое поправили. Ещё раз говорю, что это была хорошая реакция на прошлое поражение. Хорошо получилось. Много моментов, много проигрывали стыковой борьбы и ключевых вбрасываний. Ну соперник хорош на вбрасываниях», — передает слова Квартальнова Чемпионат.

После этого матча минское «Динамо» располагается на 3-й позиции в таблице Запада с 61-м очком в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против СКА 19-го января.