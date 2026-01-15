Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Салавата Юлаева» (2:5).

Павел Десятков globallookpress.com

«Плохая игра с нашей стороны. Ничего у нас не получилось. Не выручили вратари, не сработало большинство, каким оно должно быть, плохо сыграли в меньшинстве. Получили абсолютно ненужные удаления, которые соперник реализовал. И вообще, глядя на состав "Салавата Юлаева", трудно сказать, что у них в начале сезона были проблемы с финансами. Если судить по подбору игроков, по их опыту и мастерству. Они исполнили те моменты, которые мы им предоставили», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе. «Лада» — на последней 11-й строчке с 30-ю баллами.