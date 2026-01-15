«Адмирал» объявил о расторжении контракта со старшим тренером Андреем Банадой по соглашению сторон.

Андрей Банада globallookpress.com

49-летний специалист работал в «Адмирале» с июля 2022 года. Также он входил в тренерские штабы «Сарыарки», санкт-петербургского «Динамо», МХК «Динамо» (Санкт-Петербург), «Платины», «Риги» и сборной Латвии.

В начале декабря «Адмирал» сообщил, что Банада был отстанен от работы вместе с главным тренером Леониодом Тамбиевым из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Адмирал» занимает последнее, 11-е место в таблице «Востока» с 34 очками после 43 игр.