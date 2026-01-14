Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил волевую победу над «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), несмотря на отставание в счете 0:2 после второго периода.

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Мы сталкиваемся с определенными проблемами, нам не хватает ключевых игроков, но мы проявили огромный характер и боролись в третьем периоде. С первых двух смен было видно, что мы настроены решительно. Никогда не знаешь, к чему приведет матч, но я знал, что мы постараемся выжать максимум», — сказал Карбери пресс-службе клуба.

Благодаря этой победе «Вашингтон» поднялся на седьмое место в Восточной конференции НХЛ с 54 очками. «Монреаль» с 59 очками остаётся на четвёртой строчке.