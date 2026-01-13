Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Авангардом» (4:3).

Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа. Взять два очка в Омске — для нас это геройский поступок. Тем более в ситуации, когда у нас очень много больных и травмированных. Мы очень хорошо сыграли в обороне. А в атаке реализовали моменты, которые у нас появлялись. Так что хорошая победа. Для нас она была очень важна.

Против такого соперника никому не удобно играть. Команда хорошо прессингует, здорово играет в атаке. Ребята квалифицированные. Тем более в Омске. Всем здесь неудобно.

Мы знали, что у них сильное большинство, достаточно квалифицированных нападающих, которые могут забить. Вот они два гола и забили — в большинстве и "6 на 5". Но в концовке мы выстояли, Семен Вязовой очень хорошо сыграл, и все ребята действовали правильно, четко и надежно», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 46 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Авангард» (59) — на третьей строчке.