Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Авангардом» (4:3).

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Важная победа.  Взять два очка в Омске — для нас это геройский поступок.  Тем более в ситуации, когда у нас очень много больных и травмированных.  Мы очень хорошо сыграли в обороне.  А в атаке реализовали моменты, которые у нас появлялись.  Так что хорошая победа.  Для нас она была очень важна.

Против такого соперника никому не удобно играть.  Команда хорошо прессингует, здорово играет в атаке.  Ребята квалифицированные.  Тем более в Омске.  Всем здесь неудобно.

Мы знали, что у них сильное большинство, достаточно квалифицированных нападающих, которые могут забить.  Вот они два гола и забили — в большинстве и "6 на 5".  Но в концовке мы выстояли, Семен Вязовой очень хорошо сыграл, и все ребята действовали правильно, четко и надежно», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 46 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.  «Авангард» (59) — на третьей строчке.