Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о достижении нападающего команды Вадима Шипачева, который набрал 1000-е очко в КХЛ.

Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»
Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо» globallookpress.com

Форвард сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Адмирала» (2:1).

«Добился, это большой успех для него, для команды.  Думаю, что сейчас будет легче.  Нужно отдать должное Вадиму.  В прошлом году побил рекорд по очкам за всю историю КХЛ, в этом — 1000 набрал.  Это на любого человека влияет.  Конечно, хочется чего-то добиться, оставить след в истории — он первый этого достиг.

Он играет на таком уровне и в таком возрасте.  Он большой молодец.  Это непросто.  Хоккей меняется, развивается.  Он идёт в ногу со временем.  Даже если посмотреть ребят, с кем он начинал, то увидим, что многие сошли с дистанции.  Вадим — человек, который шёл, добивался, кубки выигрывал.

Он держал удар.  Что говорить, когда он это уже преодолел.  Думаю, он и дальше будет нас радовать и помогать команде», — передает слова Квартальнова Чемпионат.