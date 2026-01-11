Голкипер Алексей Мельничук продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба.

Алексей Мельничук globallookpress.com

За почти три сезона в составе «Локомотива» 27-летний вратарь принял участие в 41 матче КХЛ, отразив 91,8% бросков и показав коэффициент надёжности 1,86. Также он пять раз сыграл на ноль.

В текущем сезоне «Локомотив» после 45 проведенных матчей идет на второй строчке на «Западе», имея в активе 61 балл. Следующий матч ярославская команда проведет против «Торпедо» 14 января в 19:30 по московскому времени.