«Бостон» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Давид Пастрняк — нападающий «Бостона» globallookpress.com

В составе «Брюинз» покер оформил российский нападающий Марат Хуснутдинов, отличившись на 2-й, 26-й, 43-й и 58-й минутах встречи.

Помимо этого, у «Бостона» хет-трик оформил Павел Заха, забросив свои шайбы на 7-й, 19-й и 31-й минутах.

Дублем отметился Фрейзер Минтен, отличившись на 22-й и 51-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Чарли Макэвой на 35-й минуте.

У «Нью-Йорк Рейнджерс» шайбы забросили Мика Зибанеджад на 1-й минуте и Джей Ти Миллер на 34-й минуте.

После этого матча «Бостон» занимает 10-е место в таблице Востока с 50-ю очками в активе. «Нью-Йорк Рейнджерс» — на 14-й строчке с 46-ю баллами.