Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

«Важные два очка.  Мы соседи по турнирной таблице, ребята понимали важность матча.  Сыграли достойно в меньшинстве.  Приятно видеть "птичку" в зеленой форме (празднование гола Евгением Кузнецовым — LiveSport.Ru).  Всех с победой.

Было видно, что "Барыс" был заряжен.  Эмоции, они начали хорошо.  Много контактов, провокаций, из‑за этого тоже мы завелись.  Команда кусачая.  Надо отдать должное тренерскому штабу», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 44 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.