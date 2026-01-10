Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Важные два очка. Мы соседи по турнирной таблице, ребята понимали важность матча. Сыграли достойно в меньшинстве. Приятно видеть "птичку" в зеленой форме (празднование гола Евгением Кузнецовым — LiveSport.Ru). Всех с победой.

Было видно, что "Барыс" был заряжен. Эмоции, они начали хорошо. Много контактов, провокаций, из‑за этого тоже мы завелись. Команда кусачая. Надо отдать должное тренерскому штабу», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 44 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.