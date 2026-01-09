Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в матче против «Лады»(4:1).

«Тяжелая серия из четырех игр — что у нас, что у соперника. Темпа и ритма игры уже нет. Плюс попали в такую ситуацию, что кто‑то "температурит", а кто‑то только выходит, есть и травмированные. Но это не снимает с нас задачу, надо играть на победу. Наошибались, много наделали ошибок, позволили сопернику и в ноль вываливаться… Качество игры неудовлетворительное, как и результат. Будем работать.

Против этой команды мы много получаем на контратаках и делаем на это акцент. Но в этом матче опять… Будем разбирать, доносить игрокам правильность действий в этих ситуациях», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

«Лада» с 29 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции, «Сочи» (32) — 10-й.