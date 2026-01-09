Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Тяжелая игра, в целом тяжелая поездка выдалась. Неплохо начали игру, второй период — тоже. И моменты были. Но хоккей это игра, в которой надо забить на один гол больше соперника. И еще очень важны вовремя забитые шайбы, пропустили третий гол — и всё, будто он нас надломил. "Трактор" продемонстрировал, как это делается. Мастерство соперника сыграло определяющую роль. У соперника, в частности, есть Ливо, который забивает постоянно, вот он сегодня забил дважды.

Мне не в чем ребят упрекнуть, кроме того, что моменты мы сегодня транжирили налево и направо. А соперник — наоборот. Вовремя забили, и это обернулось поражением. Сейчас самое главное — отдохнуть. Поездка прошла кувырком, надо оставить это позади себя, обнулиться и с чистого листа начать домашнюю серию», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 39 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.