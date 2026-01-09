Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский
Александр Андриевский globallookpress.com

«Тяжелая игра, в целом тяжелая поездка выдалась.  Неплохо начали игру, второй период — тоже.  И моменты были.  Но хоккей это игра, в которой надо забить на один гол больше соперника.  И еще очень важны вовремя забитые шайбы, пропустили третий гол — и всё, будто он нас надломил. "Трактор" продемонстрировал, как это делается.  Мастерство соперника сыграло определяющую роль.  У соперника, в частности, есть Ливо, который забивает постоянно, вот он сегодня забил дважды.

Мне не в чем ребят упрекнуть, кроме того, что моменты мы сегодня транжирили налево и направо.  А соперник — наоборот.  Вовремя забили, и это обернулось поражением.  Сейчас самое главное — отдохнуть.  Поездка прошла кувырком, надо оставить это позади себя, обнулиться и с чистого листа начать домашнюю серию», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 39 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.