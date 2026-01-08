Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая победа для нас. Соперник по сравнению с началом сезона преобразился, они хороши в контратаках, атаках с ходу. Соперник очень опасный. Им удалось сравнять счет, но мы нашли путь к победе. Выиграли в овертайме. Мельничук выдал суперматч, у нас сильны оба вратаря, нам повезло. Вадим Дудоров набрал первое очко в КХЛ, поздравляю его», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 61 балл и занимает первое место в Западной конференции.