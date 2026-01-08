Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень хорошая победа для нас.  Соперник по сравнению с началом сезона преобразился, они хороши в контратаках, атаках с ходу.  Соперник очень опасный.  Им удалось сравнять счет, но мы нашли путь к победе.  Выиграли в овертайме.  Мельничук выдал суперматч, у нас сильны оба вратаря, нам повезло.  Вадим Дудоров набрал первое очко в КХЛ, поздравляю его», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

«Локомотив» набрал 61 балл и занимает первое место в Западной конференции.