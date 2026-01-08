Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Барыса» (3:1).

«С самого начала много владели шайбой, играли в зоне атаки, но не хватало взрывных отрезков. Затем поправили этот момент и смогли забить два гола, довели матч до победы. По содержанию игра была в принципе хорошая, моменты создавали. Одна из основных наших задач, вне зависимости от того, как прошёл прошлый матч, играть все 60 минут.

Возможно, не хватало, предыдущий матч был очень эмоциональный, энергозатратный. Нужно правильно реагировать на такие игры, реализовывать моменты. В игре с "Авангардом" мы ошиблись, соперник воспользовался нашими ошибками, а мы не смогли ими воспользоваться. Сейчас наоборот», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Нефтехимика» 13-го января.