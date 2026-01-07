Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал игру со СКА в рамках регулярки КХЛ и остался доволен действиями своих хоккеистов.

Павел Десятков hclada.ru

«Хорошая игра с обеих сторон, такой рождественский матч. Интересный для болельщиков. Сначала вышли вперед, потом проигрывали, приложили много усилий и сравняли счет. Огорчает очередное поражение, хоть и в овертайме. Но за команду не стыдно, она старается изменить ситуацию. Равнодушных все меньше и меньше, мы их искореняем.

Если разделить игру на плюсы и минусы, то не порадовал второй период ни по содержанию, ни по течению игру. Повторяюсь несколько раз: пока не уберем наши удаления… Сегодня пропустили из‑за них, при этом сами не реализовали "5 на 3" — глядишь‑по другому игра бы сложилась», — сказал после игры Десятков «Матч ТВ».

Пока «Лада» идет последней в Западной конференции с 27 очками. Следующий матч команда сыграет в гостях с «Сочи» 9 января.