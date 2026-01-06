Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело входили в игру, но ребята услышали наши слова, начали активно действовать, забили неплохие голы в двух первых периодах, а в третьем довели игру до победы.

Неуверенная игра с шайбой в первом периоде? Я бы сказал, что эти потери шли от того, что в начале свежести не хватало, но потом вработались и стало попроще.

Чем руководствовались, объединяя Пьянова и Широкова? Тем, что это опытные ребята, они могут сыграть в пас. Сработало, забили два гола.

Долгое отсутствие шайб у Пьянова давило на игрока? Конечно. Было видно, что у него камень с плеч упал. Он сильно переживал», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 38 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.