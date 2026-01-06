Нападающий сборной Чехии Войцех Чихар был признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира 2026 года, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Войцех Чихар globallookpress.com

Финал турнира прошел 6 января в Сент-Поле (США), где чешская команда потерпела поражение от сборной Швеции со счетом 2:4. В течение чемпионата 18-летний Чихар забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков и став лучшим бомбардиром своей сборной.

Кроме того, ИИХФ отметила других выдающихся игроков турнира: шведского вратаря Лове Херенстама, чешского защитника Адама Йиричека и шведского нападающего Антона Фронделля.