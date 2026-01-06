Молодежный чемпионат мира по хоккею 2026 года завершился матчем за третье место между сборными Канады и Финляндии. Канадцы одержали победу со счетом 6:3.

Фрагмент матча iihf.com

В составе победителей дублем отметился Сэм О'Райли, а также забивали Брэйден Кутс, Зейн Парек, Портер Мартон и Гэвин Маккенна. Финны смогли забить три шайбы: Артту Вялиля, Юлиус Миеттинен и Хейкки Руохонен отметились точными бросками.

Напомним: в полуфинале сборная Канады уступила Чехии со счетом 4:6, а Финляндия проиграла Швеции в серии буллитов со счётом 3:4.