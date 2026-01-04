В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 5:4.

Александр Кадейкин globallookpress.com

За «Трактор» дубль оформил Александр Кадейкин, а также шайбы забросили Андрей Светлаков, Михаил Григоренко и Василий Глотов. В составе «Динамо» дубль оформил Алекс Лимож, а также голы забили Виталий Пинчук и Сергей Кузнецов.

«Трактор» с 42 очками занимает шестое место в Восточной конференции. «Динамо» с 57 очками находится на втором месте Западной конференции, уступая лидерство «Северстали» по дополнительным показателям.