В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный клуб «Ак Барс» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» из Екатеринбурга со счетом 5:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Галимов, Александр Хмелевски, Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В первом периоде Григорий Денисенко также не смог реализовать буллит.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина продолжает успешную серию, одержав четвертую победу подряд. На данный момент у «Ак Барса» 58 очков, и он занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В то же время «Автомобилист» не смог продлить свою победную серию, которая длилась пять матчей, и с 49 очками остается на четвертой строчке Востока.