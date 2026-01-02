Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», которая завершилась со счетом 7:5.

Иван Демидов globallookpress.com

После 40 матчей сезона 2025/26 в активе 20-летнего хоккеиста 35 очков (10 голов и 25 передач). По данным TSN StatsCentre, Демидов стал третьим в истории «Монреаля» новичком, который набрал столько же очков за первые 40 игр. Он разделил это достижение с Ферном Мажо и Ги Лефлером.

На драфте НХЛ в 2024 году «Монреаль» выбрал Демидова под пятым номером. В апреле 2025 года россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Канадиенс».