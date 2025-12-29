В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:5 Б) форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Иван Демидов globallookpress.com

Теперь у него стало 32 (10+22) очка и он уверенно возглавляет гонку бомбардиров НХЛ среди новичков.

На втором месте располагается форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (29 (11+18) очков), на третьем — защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (24 (9+15) очка).

20-летний форвард выбран «Монреалем» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024 и подписал контракт на три года в канадским клубом. Это его первый сезон в лиге.