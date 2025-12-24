Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше
Ги Буше globallookpress.com

«Сегодня был классный матч, мы доминировали во втором и третьем периоде, но не получалось забить второй гол.  Не могли реализовать свои моменты, такая ситуация становится опасной.  Не понравилось, как действовало наше большинство, мы можем действовать лучше.  В третьем периоде пришлось отыгрываться, инициатива переходила туда‑обратно.  Главное, что проявили психологическую устойчивость, старались победить за счет командной работы.  Такие игры помогают приобретать опыт зрелых матчей, когда нужно отыгрываться и проявлять характер.  Если бы мы играли такой матч два месяца назад, мы бы его проиграли.

Расстроился ли, когда "Нефтехимик"?  Я не был расстроен.  Если начинаешь паниковать, то игроки тоже начинают паниковать.  Это не было тревожным звонком.  Все были вовлечены в игру, нет необходимости в тревожных звонках.  В матче с "Сибирью" была ситуация, когда гол не засчитали, и потом счет стал 3:1 в пользу противника.  Необходимо действовать уверенно и не терять самообладание.  Все наши звенья еще сыгрываются, у нас новые сочетания», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 51 баллом занимает третье место в Восточной конференции.