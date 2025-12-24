Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Сегодня был классный матч, мы доминировали во втором и третьем периоде, но не получалось забить второй гол. Не могли реализовать свои моменты, такая ситуация становится опасной. Не понравилось, как действовало наше большинство, мы можем действовать лучше. В третьем периоде пришлось отыгрываться, инициатива переходила туда‑обратно. Главное, что проявили психологическую устойчивость, старались победить за счет командной работы. Такие игры помогают приобретать опыт зрелых матчей, когда нужно отыгрываться и проявлять характер. Если бы мы играли такой матч два месяца назад, мы бы его проиграли.

Расстроился ли, когда "Нефтехимик"? Я не был расстроен. Если начинаешь паниковать, то игроки тоже начинают паниковать. Это не было тревожным звонком. Все были вовлечены в игру, нет необходимости в тревожных звонках. В матче с "Сибирью" была ситуация, когда гол не засчитали, и потом счет стал 3:1 в пользу противника. Необходимо действовать уверенно и не терять самообладание. Все наши звенья еще сыгрываются, у нас новые сочетания», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 51 баллом занимает третье место в Восточной конференции.