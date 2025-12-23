По традиции НХЛ определила трех главных звезд игрового дня.

Никита Гребенкин globallookpress.com

Первой звездой стал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш, который в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:1) забил гол и отдал результативную передачу.

Второй звездой признан Мэйсон Марчмент из «Коламбус Блю Джекетс». Он отметился двумя заброшенными шайбами в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

Третью звезду дали 22-летнему российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Никите Гребенкину, который в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) забросил шайбу и сделал ассист.