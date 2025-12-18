Форвард «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз провел 1100-й матч в НХЛ.

Джонатан Тэйвз globallookpress.com

Юбилейной для 37-летнего хоккеиста стала игра регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюз» (0:1).

Это первый сезоне Тэйвза за «Виннипег». В этом сезоне он провел за команду 33 матча, набрал 9 (3+6) очков.

Ранее Тэйвз играл за «Чикаго» (с 20007 года) и трижды становился обладателем Кубка Стэнли, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем.

Всего за карьеру в НХЛ Тэйвз набрал 892 (375+517) очка за 1100 матчей.