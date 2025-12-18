Матч в Москве выглядит столкновением команд с разным текущим вектором. «Динамо» находится на пике формы, сочетая серию побед с надёжной обороной и высоким темпом в атаке. «Барыс» же едет в столицу в роли андердога, рассчитывая на свежесть после паузы и умение цепляться за результат в прагматичных матчах. Для гостей ключевым станет вопрос реализации моментов, тогда как хозяева постараются навязать высокий темп и воспользоваться преимуществом домашнего льда

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

06' Ансель Галимов вышел на ударную позицию, но в створ не попал.

05' Данияр получил шайбой в подбородок и был вынужден покинуть лёд.

05' Адамчук с острого угла бросал, но Шутов надёжно сыграл.

05' Уил мимо бросил.

04' Классон бросил в партнёра.

04' Опасно бросал Сергеев, но Шутов справился, не без труда.

03' Уиллман отлично покатил шайбу на Веккионе, американец плотно стрельнул в створ, но Моторыгин зафиксировал снаряд.

02' Шараканов заблокировал бросок Омирбекова.

02' Хороший темп взяли соперники.

01' Сергеев совершил первый бросок в створ, но Шутов надёжно сыграл.

01' Гусев выкатывался на ударную позицию, но помешал ему совершить бросок Уолш.

01' Матч начался. Стартовой вбрасывание выиграли гости.

До матча

19:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:25 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Максим Моторыгин и Андрей Шутов.

19:15 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Владимир Мочалов (Москва, Россия); Линейный: Сергей Шелянин (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия).

19:10 Матч пройдет на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» в Москве (Россия), вмещающем 11500 зрителей.

Стартовые составы команд

Динамо Москва: Владислав Подъяпольский, Максим Моторыгин, Фредрик Классон, Кирилл Адамчук, Даниил Пыленков, Марио Паталаха, Игорь Ожиганов, Артём Сергеев, Магомед Шараканов, Максим Джиошвили, Антон Слепышев, Макс Комтуа, Артём Ильенко, Ансель Галимов, Артём Бондарь, Александр Кисаков, Артём Швец-Роговой, Егор Римашевский, Дилан Сикура, Джордан Уил, Никита Гусев, Максим Мамин.

Барыс: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Джейк Масси, Иэн Маккошен, Дмитрий Бреус, Райли Уолш, Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тайс Томпсон, Макс Уиллман, Мэйсон Морелли, Всеволод Логвин, Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков, Эмиль Галимов, Семён Симонов, Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, Майк Веккионе, Алихан Асетов.

Динамо Москва

Московское «Динамо» заметно преобразилось после смены главного тренера. Под руководством Вячеслава Козлова команда прошла путь от нестабильного старта до одной из самых «горячих» на Западе. «Бело-голубые» выиграли семь матчей подряд и набирают очки уже в восьми встречах кряду, что позволило подняться на четвёртое место конференции и сократить отставание от лидера до двух баллов при наличии игр в запасе. На этом отрезке москвичи пропустили всего пять шайб и оформили четыре «сухие» победы, включая успехи над «Локомотивом», «Северсталью» и «Спартаком». При этом команда Козлова способна варьировать стиль. В домашних матчах «Динамо» демонстрирует один из лучших показателей ожидаемых голов на Западе — 3,17 xG за игру, а в декабре дважды пробивало отметку в шесть и более шайб, разгромив «Трактор» (8:4) и уверенно переиграв «Ладу» (4:2). Баланс между надёжной обороной и результативной атакой стал ключевым фактором рывка москвичей вверх по таблице.

Барыс

«Барыс» продолжает борьбу за место в плей-офф, балансируя в районе восьмой строчки Восточной конференции. Команда Михаила Кравца проводит сезон неровно, но последние результаты позволили астанчанам сохранить позиции. В трёх крайних матчах они набрали пять очков из шести возможных, обыграв «Спартак» (4:3) и «Автомобилист» (4:1), а также уступив «Сибири» лишь в овертайме — 1:2. Главная проблема «Барыса» по ходу сезона — результативность. В среднем команда забрасывает 2,3 шайбы за матч, что остаётся одним из худших показателей в лиге. Даже в декабрьских играх против «Сибири» астанчане дважды ограничивались одним голом. Однако пауза пошла на пользу: в последней встрече реализация бросков достигла 14,8%, что стало одним из лучших показателей клуба за сезон. При этом «Барыс» остаётся крайне нестабильным на выезде, где часто проваливает стартовые отрезки.

Личные встречи

В рамках КХЛ «Динамо» и «Барыс» провели 36 очных матчей. Москвичи одержали 22 победы, астанчане были сильнее в 14 случаях. В текущем регулярном чемпионате соперники уже встречались, и тогда «Барыс» сумел взять верх со счётом 5:2, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.