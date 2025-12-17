«Металлург» одержал уверенную победу над «Сочи» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Кузнецов — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

В составе магнитогорской команды голы записали на свой счет Михаил Фёдоров на 8-й минуте, Александр Петунин на 10-й минуте, Игорь Нечаев на 15-й минуте, Дерек Барак на 17-й, Руслан Исхаков на 32-й минуте и Евгений Кузнецов на 44-й минуте.

Единственную шайбу у «Сочи» забросил Сергей Попов на 58-й минуте.

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 55-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада с 23 баллами.