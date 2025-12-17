Нападающий Ансель Галимов подписал полноценный контракт с московским «Динамо», сообщила пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение с 34-летним форвардом действует до 31 мая 2026 года.

Ансель Галимов globallookpress.com

Галимов присоединился к бело-голубым 30 ноября, взяв пробный контракт. За это время он провел три матча, в которых команда одержала три победы.

Ранее хоккеист уже выступал за московское «Динамо» в сезонах-2015/16 и 2016/17 — 111 игр, 18 голов, 17 передач. Текущий сезон начинал в «Авангарде», контракт с которым расторгнули по обоюдному согласию 21 ноября.