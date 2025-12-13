Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас прокомментировал переход вратаря Стюарта Скиннера.

Стюарт Скиннер globallookpress.com

«Местный парень играл за команду и каждый год стремился выиграть Кубок Стэнли. Не думаю, что в лиге много вратарей, которые выдерживали такое давление. Он справлялся очень хорошо, дойдя до финала два года подряд.

Всё зависит от Стюарта, тренера вратарей, нашего тренерского штаба и всей команды. Нужно поддержать его, помочь адаптироваться и хорошо играть. Мы дадим ему наилучшую возможность проявить себя. И это важный год для него», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

Вратарь пополнил состав «пингвинов» в результате обмена с «Эдмонтон».