Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас прокомментировал переход вратаря Стюарта Скиннера.

Стюарт Скиннер
Стюарт Скиннер globallookpress.com

«Местный парень играл за команду и каждый год стремился выиграть Кубок Стэнли.  Не думаю, что в лиге много вратарей, которые выдерживали такое давление.  Он справлялся очень хорошо, дойдя до финала два года подряд.

Всё зависит от Стюарта, тренера вратарей, нашего тренерского штаба и всей команды.  Нужно поддержать его, помочь адаптироваться и хорошо играть.  Мы дадим ему наилучшую возможность проявить себя.  И это важный год для него», — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

Вратарь пополнил состав «пингвинов» в результате обмена с «Эдмонтон».