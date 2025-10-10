Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«В этой игре у нас не все получилось. Результат на табло. Мы готовимся к следующему матчу.

Почему не удалось показать свои сильные стороны? Мы понимали, что с этой командой нельзя играть на встречных курсах. Пытались навязать свою игру, но где‑то не получилось.

Почему рано поменяли вратаря на шестого полевого? Надо отталкиваться от хода матча, как ты чувствуешь, готова ли команда играть вшестером против четверых. Тут мы посовещались и решили поменять.

Полностью ли Егор Соколов адаптировался в КХЛ? Он старается, есть большой прогресс по сравнению с началом сезона. Где‑то мы хотим большего. Но он всё понимает и работает.

Почему упала результативность? Если об игре с "Динамо", то нас подвела реализация — по игре с шайбой мы были сильнее. А в последних двух матчах… Да, против "Магнитки" нельзя было играть в открытый хоккей. Нам это пока рано. Мы действовали на контратаках, создавали ситуации в позиционной обороне. Но забили мало — будем думать, что с этим делать», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает 2-е место в Западной конференции с 17 баллами.