Завершились два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Вильям Нюландер globallookpress.com

«Торонто» выиграл у «Монреаля» — 5:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Бобби Макманна (1-я) гости ответили шайбой Оливера Капанена (6-я) в меньшинстве.

На 22-й минуте Карл Болдук вывел «Монреаль» вперед, на что хозяева льда ответили шайбой Калле Ярнкрока (26-я).

В третьем периоде забивало только «Торонто» — Морган Райлли (50-я), Вильям Нюландер (59-я) и Остон Мэттьюс (60-я). У Нюландера также две голевые передачи.

«Вашингтон» дома проиграл «Бостону» — 1:3.

В первом периоде голов не было. Только на 33-й минуте Давид Пастрняк с передачи российского защитиника Никиты Задорова вывел гостей вперед.

В начале третьего периода «Кэпиталз» отыгрались — отличился Том Уилсон (48-я). И через 40 секунд Элиас Линдхольм реализовал большинство, сделав счет 2:1 в пользу «Бостона».

На последней минуте Морган Гики упрочил преимущество «Брюинз», забросив шайбу в пустые ворота.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл чуть больше 18 минут, отметился 3 бросками и 2 силовыми приемами. Для его это 21-й сезон в НХЛ.